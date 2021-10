Prozess gegen Ex-Soldaten: 40-Jähriger soll Frau in Greiz erwürgt haben

Gera. Das Landgericht Gera macht einem Ex-Soldaten den Prozess. Er soll in Greiz eine Frau getötet haben.

Am Landgericht Gera hat am Dienstag ein Prozess begonnen, um den gewaltsamen Tod einer 60-Jährigen am 28. Februar 2021 in Greiz zu klären. Angeklagt ist ein 41-Jähriger wegen Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Gera wirft ihm vor, die Frau im Streit erwürgt zu haben. Beide hatten laut Anklagesatz in den Wochen zuvor regelmäßig gemeinsam Alkohol konsumiert. Auch an diesem Abend sollen sie gemeinsam getrunken haben. In der Einraumwohnung der Frau im Stadtteil Pohlitz fanden sich mehrere geleerte Flaschen: Bier, Fruchtwein und Schnaps. Im Laufe des Abends sei es zum Streit gekommen. Die Frau habe den Mann mit einem Hammer bedroht. Daraufhin habe er ihr den Hammer aus der Hand geschlagen und sie so lange gewürgt, bis sie leblos zu Boden sank.

Aus Bundeswehr ausgeschieden, frisch geschieden und obdachlos

Der Angeklagte meldete sich anschließend bei der Polizei. Dort berichtete er, dass er in eine Notlage geraten sei. Er sei aus der Bundeswehr ausgeschieden, frisch geschieden und obdachlos. Die Frau erwähnte er nicht. Später wählte er erneut den Polizeinotruf, diesmal informierte er über den Tod nach einem Streit. Er vermute Herzinfarkt.

Der Versuch einer Wiederbelebung durch den Notarzt blieb erfolglos. Die Polizeibeamten trafen den Angeklagten noch am Wohnblock. Sein Zustand habe sich minütlich geändert. Machte er zunächst friedlich Angaben, drohte er den Polizisten später Schläge an, weil er seine Sachen nicht aus der Wohnung holen durfte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,69 Promille.

Angeklagte will sich zunächst nicht zur Tat äußern

Der Angeklagte wollte sich am ersten Verhandlungstag noch nicht zum Tatvorwurf äußern. Er hatte sich bereits im Ermittlungsverfahren durch eine schriftliche Erklärung seines Verteidigers Dieter Rößler im wesentlichen geständig eingelassen. Vor der Tat soll er in mehreren Hotels und Gaststätten der Region die Zeche geprellt haben.

Bei einer Verurteilung wegen Totschlags muss der Angeklagte mindestens fünf Jahre in Haft.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.