Alkohol und Saatgut gestohlen: Diebesbande in Schmölln festgenommen

Die Polizei hat fünf Diebe festgenommen, die gemeinschaftlich Alkohol, Saatgut, Milch und Kosmetika gestohlen haben.

Am Mittwoch zwischen 17 und 17.15 Uhr haben fünf Diebe im Kaufland am Markt in Schmölln gemeinsam Alkohol, Saatgut, Milch und Kosmetika entwendet. Ein Mitarbeiter des Verbrauchermarkts informierte die Polizei. Diese konnte das Fahrzeug anhalten und alle fünf Personen vorläufig festnehmen. Insgesamt wurden 20 Flaschen Alkohol, 26 mal Saatgut sowie die anderen Sachen im Fahrzeug aufgefunden und dem Markt zurückgegeben. Da die Staatsanwaltschaft eine weitere Festnahme verneinte, wurden die fünf Diebe (3x männlich, 2x weiblich) nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.