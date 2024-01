Bauernproteste legen Straßen im Altenburger Land lahm

Schmölln/Altenburg Nicht nur auf Erfurts Straßen wird es am 8. Januar eng: An diesen Orten im Altenburger Land protestieren Landwirte ab Montag früh.

Darum sind hiesige Landwirte so sauer auf die Ampel-Regierung in Berlin.

Das planen sie im Altenburger Land als Protest gegen Kürzungspläne.

Das verlangen sie von der Bundesregierung für ihren Berufsstand.

Wenn am Montag, 8. Januar, protestierende Bauern in Erfurt vorfahren, könnte es nicht nur in der Thüringer Landeshauptstadt eng werden. Auch im Altenburger Land sind Proteste geplant, die sich gegen die - inzwischen abgemilderten - Vorhaben der Ampelregierung richten: Wegfall der Vergünstigungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge, um so insgesamt bis zu 920 Millionen Euro im Bundeshaushalt einzusparen.

Kreisbehörde rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen

Beim Landratsamt Altenburger Land sind für kommenden Montag drei Protest-Aktionen angemeldet. Die Kreisbehörde geht laut ihrer Sprecherin Jana Fuchs davon aus, dass es dadurch zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr im Altenburger Land kommt. Und zwar schon ab 4 Uhr morgens bis abends 18 Uhr, heißt es aus dem Fachdienst Öffentliche Ordnung der Kreisverwaltung.

Protestiert wird ab 4 Uhr morgens zwischen Altenburg und Beerwalde

Aktuell sind drei Versammlungen im Landratsamt angemeldet. Es handelt sich dabei um Protestaktionen der Landwirte. Anmelder sind der Kreisbauernverband Altenburger Land und der Maschinenring Osterland. Ein Versammlungsort ist dabei die Schmöllner Auffahrt zur Autobahn 4, wo zwischen 4 und 18 Uhr Protestler erwartet werden.

Zur gleichen Zeit trifft man sich außerdem an der A4-Auffahrt Ronneburg nahe Beerwalde. Darüber hinaus ist auf der gesamten Eisenberger Straße zwischen Altenburg, Mehna und Schmölln ein Aufzug mit Traktoren geplant, weshalb auf diesem Straßenabschnitt zwischen 6 und 12 Uhr am kommenden Montag mit Behinderungen zu rechnen ist.

Allein an der Autobahnauffahrt Schmölln werden 60 Traktoren erwartet

Tom Bauch, Chef des hiesigen Kreisbauernverbandes, rechnet am Montag mit großem Zuspruch an dem Bauernprotest im Altenburger Land. Allein für den Aktionsort Schmöllner Autobahnauffahrt haben sich seines Wissens nach 60 Traktoren angekündigt. „Wie viele dann noch dazustoßen bei den drei Veranstaltungsorten, die unangemeldet teilnehmen, kann ich gar nicht sagen“, so Bauch.

Wir wollen Respekt und Wertschätzung für unseren Berufsstand und für ländliche Regionen wie das Altenburger Land. Tom Bauch, Chef des Kreisbauernverbandes im Altenburger Land

Ampel-Regierung in Berlin blendet ländliche Regionen komplett aus

Er spüre indes, dass der Frust auf die Pläne der Berliner Ampel-Regierung groß ist im Altenburger Land. „Das betrifft nicht nur uns Landwirte und Agrarbetriebe. Bei den Spediteuren ist die Wut ebenfalls zu spüren auf die Ampel-Regierung in Berlin, beim mittelständischen Handwerk ebenso“, berichtet er. Wie er sich das erklärt? „Weil die Bundesregierung die landwirtschaftlichen Regionen wie das Altenburger Land komplett ausblendet“, sagt Bauch und macht das an einem Beispiel fest.

Durch die ursprünglichen Kürzungen für den Landwirtschaftssektor würden allein im Altenburger Land vier Millionen Euro fehlen. „Das trifft doch nicht nur uns Bauern, das trifft die gesamte Region und die hiesige Wirtschaft“, verdeutlicht er. Dass die Bundesregierung jetzt zurückrudert mit ihren Kürzungsplänen, ist für Tom Bauch ein Zwischenziel, aber kein Grund, die Proteste am Montag abzublasen. „Weil wir Respekt und Wertschätzung wollen für unseren Berufsstand und für ländliche Regionen wie das Altenburger Land.“