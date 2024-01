Drei Einsätze für die Schmöllner Feuerwehr

Schmölln Stadtbrandmeister informiert über Vorfälle

Die Schmöllner Feuerwehr kann auf eine recht ruhige Silvesternacht zurückblicken, freut sich Stadtbrandmeister Mirko Kolz.

„Es war sehr entspannt. Wir hatten insgesamt drei Einsätze.“ Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Altenburger Straße gerufen. Dort brannte Buschwerk, welches aufgrund der Feuchtigkeit, aber fast von selbst erlosch. Gegen 2.30 Uhr am Neujahrstag wurden die Einsatzkräfte dann in die Heimstätten gerufen. Hier brannten jeweils die Reste von Feuerwerksbatterien. Zu den Einsätzen waren jeweils sechs Leute in einem Fahrzeug unterwegs, informiert Stadtbrandmeister Mirko Kolz.