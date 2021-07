Großeinsatz bei Brand in Altenburg – Mehrfamilienhaus evakuiert, Mieter im Krankenhaus

Altenburg. Bei einem Wohnungsbrand sind in Altenburg alle Bewohner eines Wohnhauses evakuiert und ein Mieter verletzt worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kam zum Einsatz. Das ist die Brandursache gewesen.

Nach einem Wohnungsbrand in Altenburg ist am Sonntagmorgen ein 55 Jahre alter Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Grund sei der Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei dem Mieter der betroffenen Wohnung, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war demnach gegen 4.30 Uhr im fünften Stock des Mehrfamilienhauses in der Barlachstraße ausgebrochen. Daraufhin eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatzort. Alle 15 Bewohner seien von der Feuerwehr vorsorglich aus dem Haus gebracht worden. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren und das Haus durchgelüftet wurde, konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Als Ursache für das Feuer wurde ein Elektrobrand in einer Steckdose ausgemacht.

