Polizeisten kamen am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Altenburg zum Einsatz, da dort zwei Rettungssanitäter von einem 41-jährigen, unbeteiligten Mann in der Ausübung ihrer Rettungsmaßnahmen massiv attackiert wurden.

Der sich laut Polizei offensichtlich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann sei daraufhin in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben worden. Verletzt wurde niemand.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

