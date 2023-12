Warum Tobias aus dem Altenburger Land nicht nach Hause kann

Windischleuba/Altenburger Land Nach tragischem Unglück im Urlaub: Darum hat die Thüsac in Windischleuba eine Spendenkampagne für ihren Mitarbeiter gestartet.

Deshalb wurde der Sommerurlaub zum Horrortrip.

Wie die Thüsac als Arbeitgeber jetzt helfen will.

Dafür benötigt die junge Familie ganz dringend Geld.

Weil ein junger Angestellter aus der Thüsac-Werkstatt schwer verunglückte, hat die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft in Windischleuba jetzt eine bundesweite Spendenaktion gestartet. Dadurch soll es dem Verunglückten möglich gemacht werden, in sein Zuhause zurückkehren zu können.

Der Kampf zurück ins Leben in nur ganz kleinen Schritten

Im Juli 2023 brachen Tobias, seine Frau und die kleine Tochter auf zu einer unbeschwerten Urlaubsreise. Die Tage im Ausland sollten erholsam und voller schöner Erlebnisse werden für die kleine Familie. Sie endeten indes jäh am 29. Juli: Tobias stürzte vor den Augen von Frau und Kind und brach sich mehrere Halswirbel. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. In kleinen Schritten kämpft er sich zurück ins Leben. Ob Atmen, Schlucken oder Sprechen - Tobias muss alles mühevoll neu erlernen und sitzt seitdem vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl.

Haus muss komplett umgebaut werden

„Wir waren von dieser Nachricht alle sehr betroffen“, formuliert es Thüsac-Chefin Tatjana Bonert. „Tobias kennen wir gut, er absolvierte bei uns seine Ausbildung, arbeitete nach seinem Abschluss bei uns in unserer Werkstatt“, berichtet sie. Natürlich wollten alle gleich helfen, die Familie unterstützen, wo es geht. „Wir standen und stehen in engem Kontakt. Und jetzt ist unsere Hilfe nötiger denn je“, so Bonert. Denn Tobias befindet sich nach wie vor in einer Reha-Einrichtung, weil sein Zuhause erst behindertengerecht umgebaut werden muss. Viel Geld ist dafür nötig. „Es muss ja praktisch alles barrierefrei umgebaut werden“, schildert Tatjana Bonert. 70.000 Euro sind für all die Arbeiten veranschlagt.

Die Thüsac zögerte nicht lange und entschied sich zu einem bundesweiten Spendenaufruf, damit die junge Familie die Umbaukosten überhaupt stemmen kann. „Obwohl wir mit dieser Form des Spendensammelns Neuland betreten. Es ist das erste Mal, dass wir so eine Aktion gestartet haben“, sagt Bonert.

Kurz vor dem Weihnachtsfest ging der Aufruf an die Öffentlichkeit. Die Resonanz nennt Bonert überwältigend. Denn innerhalb von nur wenigen Tagen sind mehr als 26.000 Euro zusammengekommen, das Spendenziel beträgt 70.000 Euro.

Überwältigende Anteilnahme und große Spendenbereitschaft

„Wir sind überwältigt von der Anteilnahme in der Bevölkerung und der Spendenbereitschaft der Menschen. Jeder gespendete Euro kommt der Familie zugute und wird dringend benötigt“, so Bonert weiter. „Es freut uns sehr, dass so viele Menschen an unseren Kollegen denken und Anteil nehmen an seinem Schicksal. Der Aufruf bleibt noch eine Weile aktiv, sodass noch weiter gespendet werden kann. Tatjana Bonert: „Wir hoffen, dass das unseren Kollegen der Rückkehr in sein Zuhause, zu seiner Familie ein Stück näher bringt.“