Ärger um Silvester-Vandalismus in Sonnendorf

Mit Wut im Bauch und viel Unverständnis für die Taten anderer hat so mancher Bürger der Landgemeinde Bad Sulza das neue Jahr beginnen müssen. Denn am Samstag kurz nach Neujahr wurde bekannt, dass am Rastplatz kurz vor dem Ortseingang Sonnendorf schon wieder randaliert worden ist.

Der Sonnendorfer Sven May war einer der ersten, der das Chaos dort entdeckte. So hatten die Vandalen die Mülleimer um die beiden Waldschänken zwischen Weinberg und Verbindungsstraße zerstört und auch mehrere Straßenpylonen aus der Verankerung gerissen.

"Das ist echt schade, weil der Platz von Wanderern sehr gut angenommen wird", ärgert sich May. Umgeben von Weinreben und mit schönstem Blick über das Tal werde dort gerne gepicknickt. "Und viele lagen im Sommer rundherum auf den Wiesen", ergänzt er.

Innerhalb der Bürgerschaft wird vermutet, dass der Tatzeitraum auf den 31. Dezember bis zum 1. Januar eigegrenzt werden kann. Um 23 Uhr sei hier kurz vor Mitternacht zudem Feuerwerk gezündet worden.

Besonders ärgerlich: es war nicht das erste Mal. Im geschiedenen Jahr erinnert sich Sven May an vier- oder fünf Male als an besagtem Rastplatz ebenfalls Vandalen am Werk gewesen sein. Der Sonnendorfer teilte die Bilder vom Silvester-Chaos diesmal mit der Internetgemeinde.

Der Bad Sulzaer Wolfram Stieg sah den Post im Netz und fuhr mit seinem Fahrzeug noch am gleichen Nachmittag in Richtung Sonnendorf. Er packte die umliegenden Trümmer am Rastplatz ein, um die Mitarbeiter am Bauhof zu entlasten und informierte diese über den Zwischenfall.

Doch niemand kann sagen, ob es sich jedes Mal um die gleichen Täter handele oder ob man irgendwann derer habhaft werde. "Eine Wildkamera wäre die Lösung und dann Anzeige", schlägt ein Internetnutzer vor.

Fakt ist, dass die Landgemeinde 2020 eine der schwersten Wellen von Vandalismus der letzten Zeit erlebt hat. Zahlreiche Zwischenfälle im Kurpark in Bad Sulza wurden registriert. Auch die bei Touristen beliebte Beton-Oma wurde Opfer einer heimtückischen Attacke.