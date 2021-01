Apoldaer Bier "Glockenhell" kommt zu goldener Ehre

Erneut über eine Auszeichnung freuen kann man sich in der Vereinsbrauerei. So wurde erstmals das „Glockenhell“ 2021 mit dem Gütesiegel „Gold“ durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft ausgezeichnet. In den Vorjahren wurde mehrfach das Pils geehrt, sagt Geschäftsführer Carsten Schütz (rechts). Weil sich der Absatz beim Glockenhell kontinuierlich steigert, habe man es bewerten lassen. Braumeister Thomas Schröder fügt an, dass der Zuwachs beim Glockenhell 2020 bei gut 30 Prozent gelegen habe. Die DLG-Auszeichnung kommt auch aufs Etikett.