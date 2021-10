Betrüger steckt im Magdalaer Supermarkt hunderte Euro ein

Magdala. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsbild nach dem Täter.

Die Polizei sucht mit einem Täterbild nach einem Betrüger. Am 26. Juni hat der Mann gegen 18.15 Uhr in seinem Supermarkt in Magdala mehrere hundert Euro eingesteckt. Die Betrugsmasche, die er nutzt, ist laut Polizei nicht neu.

Der unbekannte Mann ließ sich an der Kasse mehrere 100 Euro-Scheine wechseln. Dabei ließ der Mann den Wechselvorgang mehrfach von der Kassiererin wiederholen, wobei dieser aber nicht wie vorgegeben die gesamten Geldscheine zum Austausch an die Mitarbeiterin zurückgab, sondern einige unbemerkt in seine Hosentasche steckte, heißt es in der Polizeimeldung. Vielmehr suggerierte der Täter nachdrücklich, dass er die Geldscheine immer vollständig an die Kassiererin zurückgeben habe und echauffierte sich bei der Mitarbeiterin über den Geldwechsel. Diese gab ihm schließlich vollständig die ursprünglich übergebenen 100 Euro-Scheine zurück. Dem unbekannten Mann gelang es so insgesamt einen Betrag von 440 Euro einzubehalten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte/ Ende Zwanzig, schlank und von sportlicher Statur. Er ist vermutlich Bartträger, da unter dem Mund-Nasen-Schutz ein schwarzer RIng hervorschimmerte. Er hat zudem dunkle, kurze Haare. Er trug ein schwarzes Basecap, ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck, eine Uhr mit schwarzem Lederarmband im Handgelenk und weiße Turnschuhe. Die Polizei hat ein Bild von einer Überwachunsgkamera veröffentlicht, das finden sie hier.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 03643/8820 zu melden.

