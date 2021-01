Corona-Opfer: Weimar aktiviert Standesbeamtin

Weimar. Corona hat auf das neue Jahr in Weimar keine Rücksicht genommen. Das Krematorium der Stadt wird in jedem Jahr um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel stark beansprucht. Hinzu kommen die Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19. Allein in dieser Woche waren es bereits elf Menschen.

Seit Mittwoch sind deshalb weitere Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung aus dem Urlaub geholt worden. Das Krematorium hat einen Mehrschichtbetrieb aufgenommen. Außerdem wurden eine Standesbeamtin zur Ausstellung von Sterbeurkunden sowie eine weitere Ärztin für die Leichenschau aktiviert.