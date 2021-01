Diakon Pomm überbringt Segen für Apoldaer Landratsamt

Diakon Daniel Pomm (links) und Landrätin Christiane Schmidt-Rose stehen vor dem Landtratsamt in Apolda mit Spendendose und Segenstüte in den Händen.

Apolda. Nachdem Diakon Daniel Pomm von der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Apolda bereits im Apoldaer Rathaus den Segen Christus verteilte, war er am Montag nun zu Gast bei Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU). Wegen Corona allerdings nur vor den Türen des Landratsamtes.

Den Segen, der wegen Corona in diesem Jahr ohne die jungen Sternsinger, Gesang und der sonst üblichen Traditionen auskommen muss, gab es deshalb auch nur in kleinen bemalten Papiertütchen. Trotz aller Umstände werden in diesem Jahr zugleich wieder Spenden für bedürftige Kinder in aller Welt gesammelt – für die 2021 alle Mädchen und Jungen exemplarisch stehen.

Gespendet werden kann unter anderem per Überweisung, Handy oder über das Gemeindebüro in der Stobrarer Straße in Apolda. Im Landratsamt hinterließ Daniel Pomm am Montag zudem noch eine Spendenbüchse an der Pforte.

Alleine in Apolda sind seit vergangenem Wochenende, dem Start der Aktion, nur über den elektronischen Spendenweg bereits 520 Euro eingegangen. Hinzu kommen dabei noch die Spenden, die per Post oder in den Spendenbüchsen landen, die allerdings erst später ausgezählt werden, erklärt Pomm. Die Spendenaktion der Sternsinger, die sich auch in einer Videobotschaft präsentieren, läuft in Apolda noch bis Ende Februar.

Spendenmöglichkeit und Infos unter: www.spenden.sternsinger.de/feylmxyx