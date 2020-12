Diebe haben Garagen in Apolda heimgesucht.

Apolda Einbrüche in Garagen in Apolda.

Diebe brechen in der Weihnachtsnacht ein

Diebe haben in der Nacht vom 24. Dezember zum 25. Dezember eine Garage im Garagenkomplex in der Apoldaer Nordstraße heimgesucht. Das erklärte die Polizei in Apolda.

Die Täter haben demnach das Tor der Garage aufgehebelt. Nach einer ersten Übersicht haben sie einen elektrischen Scherenhubwagen und einen Satz Winterräder im Gesamtwert von rund 4000 Euro gestohlen. Am Garagentor entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Unbekannte Täter haben Heiligabend noch eine weitere Garage in Apolda heimgesucht. Der Garagenkomplex befindet sich in Auenstraße. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Dabei entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob aus der Garage Gegenstände entwendet wurden, so die Polizei.

red