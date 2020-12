Feuerwehr Bad Sulza bilanziert Einsätze im Jahr der Pandemie

Archivaufnahme vom Feuerwehreinsatz am frühen Morgen des 18. Juli 2020. Gegen 4.30 Uhr war ein Fahrzeug auf dem Parkplatz neben dem Freibad in Bad Sulza in Brand geraten.

Die Pandemie hat auch das Leben in der Feuerwehr maßgeblich verändert. Kurz vor dem Jahreswechsel versuchte sich die Truppe aus Bad Sulza an einer vorläufigen Bilanz. Während das Ausbildungsgeschehen coronabedingt häufig auf der Strecke bleiben musste, war wenigstens die Zahl der Einsätze rückläufig.

"Das Tragen einer Maske sind wir ja im Brandeinsatz gewöhnt, auch Abstand halten kennen wir aus unseren Einsätzen. Das dies aber nun immer so ist, hätten wir auch nicht gedacht", heißt es im offiziellen Bericht der Kameraden. Hatte das Jahr mit den ersten beiden Monaten noch so begonnen, wie es die Floriansjünger von den Vorjahren gewohnt war, habe das Virus und seine Folgen im März alles geändert.

Ausbildung in der Feuerwehr unter erschwerten Bedingungen

So sei die Feuerwehr Anfang April buchstäblich dicht gemacht worden. Alle Aus- und Fortbildungen waren zeitweise untersagt und der Einsatzdienst musste auf ein Minimum heruntergefahren werden. Erst zum Ende des ersten Lockdowns, als sich das öffentliche Leben generell wieder langsam normalisierte, konnte es auch bei der Feuerwehr endlich wieder weiter gehen.

Entsprechend der Strategie, mögliche Infektionen zu minimieren, wurde die Truppe in drei Gruppen geteilt, was die Ausbildung wieder gewährleistete. Ins Wasser fielen jedoch im Prinzip alle Veranstaltungen, die von der Feuerwehr oder dem Feuerwehrverein normalerweise organisiert werden - zum Beispiel das Sonnenwendefeuer oder der Tag der offenen Tür.

Kameraden versuchen Pandemie positive Aspekte abzuringen

Doch die Feuerwehrfrauen und -männer konnten im Rückblick auch ein positives Fazit nach der Pandemie ziehen. So gingen die Einsatzzahlen zurück und waren dabei fast so niedrig wie zuletzt im Jahr 2016, wo 97 Einsätze zu bewältigen waren. Auch habe das Jahr dafür gesorgt, dass die Kameraden mehr Zeit mit ihren Familien verbringen konnten.

Mit einem umgestürzten Baum im Kurpark von Bad Sulza am Nachmittag kurz vor Heiligabend waren die Floriansjünger insgesamt 103-mal gefragt. Sie mussten zu 23 Brandeinsätzen ausrücken. 13 davon resultierten von ausgelösten Brandmeldeanlagen. "Bei zwei Auslösungen haben die Anlagen genau das getan, wofür sie da sind, die Früherkennung von Bränden", heißt es im Bericht.

Brandmelder verhindert mutmaßliche Katastrophe in Seniorenheim Auerstedt

Schweren materiellen sowie Schaden an Leib und Leben konnte durch die Brandmelder etwa in der Nacht am 3. August im Pflegeheim in Auerstedt verhindert werden. Durch das Auslösen wurde hier glücklicher Weise niemand verletzt.

Bei den anderen Einsätze handelte es sich um Technische Hilfeleistungen. Allein 27-mal unterstützten die Bad Sulzaer Kameraden den Rettungsdienst, indem sie 19-mal der Notarztzubringer waren und achtmal Tragehilfe leisteten.

"Für das nächste Jahr wünschen wir uns, dass die Pandemie eingedämmt werden kann und wir wieder in den normalen Modus kommen. Unseren Kameraden, deren Familien und all unseren Besuchern wünschen wir alles Gute für das Jahr 2021 und einen guten Rutsch", heißt es. Alle Mitbürger mögen gesund bleiben.