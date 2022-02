Geschwindigkeitskontrolle in Apolda: Fahrverbot droht

Apolda. Am Montag haben Beamte in Apolda die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos kontrolliert. Dabei fiel ein Fahrzeugführer besonders auf.

In Apolda ist am Montag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt worden. Zwischen 7 Uhr und 13 Uhr kontrollierten die Beamten in der Sulzaer Straße die Geschwindigkeit der Autos. Insgesamt durchfuhren 620 Fahrzeuge laut Polizei die Kontrollstelle.

Dabei wurden nur 22 Autos angehalten, wovon sich 21 im Verwarngeld und eine im Bußgeldbereich bewegten. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dieser Fahrzeugführer muss zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.