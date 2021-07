Gesichteter "Braunbär" beschäftigt Polizei in Apolda

Apolda. Die Polizei ist in Apolda ausgerückt, nachdem im Stadtgebiet ein Braunbär gesichtet worden sein soll. Auf einer Weide fanden Polizisten wohl den wahren "Übeltäter".

Am Samstagmorgen meldete sich gegen 9 Uhr ein aufgeregter Anrufer bei der Polizei in Apolda, der behauptete, im Stadtgebiet einen Braunbären gesichtet zu haben. Polizisten prüften das Gelände in der Auenstraße daraufhin weiträumig.

Laut Polizeiangaben stellte sich am Ende heraus, dass der Anrufer offenbar auf einer dort gelegenen Weide, vermutlich etwas verschleiert durch Sträucher und Bäume hindurch, keinen Bären, sondern ein braunes Rind gesehen haben muss.

Weitere Meldungen der Polizei