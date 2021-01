Haushaltsentwurf Ilmtal-Weinstraße kommt am Montag in die erste Lesung

Ilmtal-Weinstraße. Es steckt viel Arbeit in dem neuen Papier. Am Montag soll der neue Haushaltsentwurf der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße für das laufende Jahr nun in erster Lesung im Hauptausschuss vorgestellt werden und – sollte das Infektionsgeschehen eine Ratssitzung erlauben - dann am 25. Januar im Gemeinderat verabschiedet werden.

Der Erarbeitung vorangegangen, waren zahlreiche Sitzungen mit den Ortschaftsräten und –bürgermeistern, die die Wünsche für ihre Orte auflisteten. Gleiches gilt für die Einreichungen der Freiwilligen Wehren in der Landgemeinde.

Als größte Posten weist der neue Haushaltsentwurf neben der Sanierung des Freibades, die Fortführung der Sanierungsarbeiten am Kulturhaus Kromsdorf aus. Ebenso, wie die Investitionen in die drei angekündigten großen Straßenbaumaßnahmen in Pfiffelbach, Willerstedt und Ulrichshalben. So soll zum einen die Straße Am Gasselberg in Pfiffelbach im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms dem weiteren grundhaften Ausbau unterzogen werden.

Zum anderen stehen die beiden Straßensanierungen in Ulrichshalben und Willerstedt bereits in den Startlöchern. Hier investiert die Landgemeinde im Verbund mit der Wasser GmbH Apolda und dem Landkreis in die Erneuerungen der Ortsdurchfahrten.

Im neuen Haushaltsentwurf sind zudem abermals 30.000 Euro für dringende Sanierungsarbeiten an den Fußwegen in der gesamten Landgemeinde eingeplant. Eine entsprechende Prioritätenliste gibt es hier laut Auskunft der Verwaltung allerdings noch nicht.

Derweil wurde bereits in der letzten Gemeinderatsitzung im Dezember die Würdigung des Nachtragshaushaltes bekanntgegeben. Hier konnte seitens der Kommunalaufsicht bestätigt werden, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Landgemeinde als gesichert gilt.