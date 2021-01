In Niederroßla wird abgeschmückt

Niederroßla. Unter den derzeit gültigen Vorschriften wurden am Wochenende in mehreren Orten der Landgemeinde wieder traditionell die Weihnachtsbäume eingesammelt. Weit über ein Dutzend Fahrten erledigten dabei etwa die Jugendfeuerwehren und Mitarbeiter des Betriebshofes in Niederroßla bis alle ausrangierten Christbäume eingesammelt und im Park zusammengetragen waren.

Dort stapeln sich nun nicht nur die Bäume der vergangenen Weihnacht, sondern auch jene aus dem Jahr zuvor, die wegen der Corona-Pandemie noch immer als Futter für ein großes Lagerfeuer hier ausharren müssen.

Für die Aktion der Jugendfeuerwehr ließen die "Kitzelbacher" Einwohner auch wieder den einen oder anderen Euro springen, der in der Vereinskasse der Floriansjünger wanderte. Ebenso, wie in Niederroßla wurden am Wochenende auch in Mattstedt die Weihnachtsbäume eingesammelt. Auch die warten nun auf ihre Verbrennung.