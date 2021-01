Ortsteilbürgermeister René Wittig bittet die Eltern Zottelstedts um Geduld, bis der Rasen angewachsen ist. An einer Sperrung hätte zudem bei keiner der Alternativen ein Weg dran vorbeigeführt.

Zottelstedt Modernisierung von Spielplatz in Zottelstedt noch unvollständig. Nicht jeder im Ort hat dafür Verständnis – sollte er aber.

Kein Verständnis für Unmut über Spielplatz in Zottelstedt

Wenn man Zottelstedts Ortsteilbürgermeister René Wittig (parteilos) fragt, was die Alternative zur aktuell in der Kritik befindlichen Situation gewesen wäre, wird er mehr als deutlich: „Dann wäre der Spielplatz erst abgesperrt und später abgerissen worden.“ Dass das wegen der Sanierung gesperrte Areal gerade für Unmut in der Bürgerschaft sorgt, kann er nicht verstehen.

Anlass für die neuerliche Unzufriedenheit mit dem Spielplatz oberhalb des Ortes, unweit der Hoppberg-Hütte bot offenbar das Jahresinterview mit Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Auf die Frage nach den erledigten Investitionen sprach er da auch von der Modernisierung des Spielplatzes in Zottelstedt.

Spielplatz in Zottelstedt noch bis zum Frühjahr gesperrt

Momentan ist der Platz aber eingezäunt und sind von manchen Spielgeräten nur die Verankerungen im Boden zu erkennen. „Die Bürger müssen einfach noch ein wenig Geduld haben“, rät René Wittig und erklärt, warum die Zottelstedter streng genommen sich eigentlich freuen sollten über ihr Glück.

„2020 hat der Tüv festgestellt, dass das Spielgerät nicht mehr den aktuellen Erfordernissen genügt“, erinnert sich der Ortsteilbürgermeister. Die Stadt habe zuvor regelmäßig Ausbesserungen am Spielplatz vorgenommen. Von daher kam das Prüfurteil ein wenig überraschend.

Stadt und Kommunaler Service schmieden Soforthilfeplan

Das größte Problem sei aber gewesen, dass eine Spielplatzsanierung gar nicht im Haushalt für das laufende Jahr vorgesehen war und ein entsprechendes Projekt – „Ein neuer Spielplatz kostet schnell mal 150.000 Euro!“ – sich hätte hinten in den künftigen Haushalten hätte einreihen müssen. Vermutlich wäre der alte Spielplatz also eingezäunt, irgendwann abgerissen und vielleicht nach zwei oder drei Jahren neu aufgebaut worden, mutmaßt René Wittig.

Stattdessen habe die Stadt und insbesondere der Kommunalservice Apolda überlegt, wie man kostengünstig und unkonventionell Soforthilfe leisten könne. Im Lager des Kommunalen Service befand sich noch eine Wippe, die andernorts abgebaut wurde, aber noch in gutem Zustand ist. Zudem konnte eine neue Nestschaukel für die Instandsetzung des Spielplatzes organisiert werden.

René Wittig bittet um letztes Quäntchen Geduld

Komplettiert wird der Spielplatz vom Spielgerüst, einem kleinen Drehkarussell und einem Einzelwippgerät. Fertig sind schon die neuen Fallschütze rund um die Spielgeräte, die nach der kalten Jahreszeit aufgebaut werden sollen. Die Waldschänke kann in alter Form erhalten bleiben und schließlich werde das Areal am Ende noch umzäunt. Deutlich wird schon jetzt auch, dass sich die Spielgeräte über eine größere Fläche als zuvor verteilen und der Spielplatz insgesamt mehr Platz bieten wird.

„Ich bitte um Geduld, so lange noch der Rasen anwächst. Der Spielplatz wird einhundertprozentig fertig gestellt und es wird alles schick“, verspricht der Ortsteilchef. Am Ende werde der Spielplatz sogar noch schöner, als er vorher war, ist sich René Wittig sicher. „Und das zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Wartezeit“, möchte er Kritikern einschärfen.