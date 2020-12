Kurzweil von Konsum-Historie bis „staubfreie Müllabfuhr“

Vielseitig und lesenswert sind die Beiträge in der neuen "Apoldaer Heimat".

Im nunmehr 38. Jahrgang erschienen ist die neue Ausgabe der Reihe Apoldaer Heimat. In einem Dutzende längeren Beiträgen widmen sich allseits bekannte Autoren mit gewohnter Akribie besonderen Themen der Stadtgeschichte. Damit gelingt es ihnen auch mit der Ausgabe 2020, den Leser zu überraschen.



Immerhin hat der geneigte Leser ziemlich viel Stoff vor sich, füllen die Beiträge in der Broschüre doch rund 160 Seiten. Herausgegeben werden die Beiträge zur Heimatgeschichte und Natur der Stadt Apolda und ihrer Umgebung wie gewohnt durch den Apoldaer Geschichtsverein.



Für das Titelbild sorgte der Apoldaer Künstler Gerd Schnetter, der eine Tuschzeichnung vom historischen Wohn- und Verwaltungsgebäude Stieberitz & Müller anfertigte, das auf dem jüngst durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen sanierten Gelände steht.

Seit dem Jahre 1983 immerhin erscheint die Ausgabe Apoldaer Heimat einmal jährlich. Erhältlich ist sie im Buchladen in Apolda.



Der Inhalt des Heftes jedenfalls dürfte die Leserschaft in seinen Bann ziehen. Die Vielfalt ist nämlich groß. So reicht die thematische Palette von den Markplätzen und Wochenmärkten, die Andreas Scholz umfangreich aufarbeitete, bis zum Kriegsende 1945, das das Autorentrio Lothar Weißleder, Gerd Fesser und Winfried Haun in den Blick nimmt. Dabei gehen sie unter anderem auf die Befreiung vom Nazi-Regime, die Besetzung durch US-Truppen, nachfolgenden Besatzungswechsel und die Wideraufnahme des Postverkehrs ein.

Luisa und Hans Lotz haben sich mit dem Thema Friedrich Burkhardt – „Der Franzose“ und seine Söhne Eduard und Wilhelm befasst.



Der Konsum in Apolda ist das Thema von Dieter Erlbeck. Er geht dabei auch und zuallererst auf die Anfänge des Konsum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein, nimmt Bezug auf die ersten Verbrauchergenossenschaften. Zur Illustration dienen etliche Fotos, historische Dokument oder auch Marken. All das ist sehr informativ und kurzweilig aufbereitet.



Erlbeck indes widmete sich im neuen Heft einem weiteren spannenden Thema, nämlich einer 130 Jahre alten Dampfmaschine aus Apolda. Dabei handelt es sich wiederum um ein Fabrikat der einstigen Firma Stieberitz & Müller. Erlbeck hatte sich auf die Suche nach ihr gemacht, dazu umfangreiche Recherchen angestellt. Seine Mühe wurde belohnt, er konnte die Zwölf-PS-Maschine ausfindig machen. Wo er das gute Stück fand, steht in der neuen Apoldaer Heimat…

Für diese lieferte auch Gerd Fesser einen Einzelbeitrag. Sein Thema sind die Thüringischen Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg. Mit der Geschichte vom Wandel einer Gießerei zum Wohngebiet befasste sich Danilo Bengsch. In den Fokus rückt er die Eisengießerei und Maschinenfabrik Johann Karl Heinrich Stieberitz und Hermann Ferdinand Müller.