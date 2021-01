Mit der Dienstschwalbe für Bad Sulzas „Sophie“ unterwegs

Ulrich und Eva Pfendt arbeiten seit 50 Jahren in der evangelischen Rehabilitationsklinik in Bad Sulza, der Sophienklinik. Zwar sind die beiden laut Klinik-Geschäftsführer Eckart Behr längst in der verdienten Rente, allerdings stehen sie der Einrichtung im Rahmen eines Minijobs nach wie vor zur Verfügung. Eckart Behr spricht deshalb augenzwinkernd vom „gegenseitigen Abgewöhnen“.

Anlässlich der goldenen Hochzeit des Jubelpaares zu Neujahr, würdigt Eckart Behr dessen Lebensleistung.

Der Hausmeister und die Hauswirtschafterin sind oft Tag und Nacht im Einsatz

So schreibt Eckart Behr über das emsige Paar: „Sie könnten locker aus dem halben Jahrhundert in ihren jeweiligen Aufgaben und die Arbeitsumständen ganze Bücher schreiben.“

Sage und schreibe neun Mal sei das Paar in verschiedene Dienstwohnungen auf dem Gelände umgezogen. Fünf Kinder hätten Ulrich und Eva Pfendt großgezogen. Nicht selten seien sie Tag und Nacht im Einsatz gewesen, schreibt Eckart Behr über das Paar.

Asche ziehen und Kohle schippen hätten in den Anfangsjahren die winterliche Hauptaufgaben des beliebten Hausmeisters dargestellt. Aber auch an die Einkäufe mit der „Dienstschwalbe“ habe es regelmäßig gegeben. Obendrein hätten Rosenverschnitt, Maleraktionen, Hilfeleistungen für Patienten und zahlreiche Baustellenaktivitäten das umfangreiche Aufgabenspektrum von Ulrich Pfendt geprägt. Und: In punkto Fleiß und Verantwortungsbewusstsein hätte seine Frau Eva ihm in nichts nachgestanden. Besonders im Bereich der Hauswirtschaft, sozusagen vom Kochtopf bis zur Wäschepflege, sei sie unverzichtbar gewesen.

Und noch eine kleine Anekdote hält Eckart Behr bereit: So konnte das junge Liebespaar seinerzeit natürlich nicht einfach so ins kirchliche Kurheim einziehen. Vielmehr musste vorher geheiratet werden. Ordnung muss schließlich sein … Das gilt bis heute, schließlich sind die beiden einander und ihrer „Sophie“ treu geblieben.