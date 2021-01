Rund 1,8 Millionen Euro für besseres Licht in Apolda Nord

Am Glockenhofcenter in Apolda soll der Umbau der Straßenbeleuchtung beginnen.

Apolda. Im Sommer 2020 erhielt die Stadt Apolda einen millionenschweren Förderbescheid vom Thüringer Infrastrukturministerium. Eingesetzt werden soll das Geld für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Apolda Nord. Künftig sorgen dort LED-Leuchten statt Natrium-Dampf-Hochdruck-Lampen für bestes Licht.

In diesem Jahr wird die Modernisierung voraussichtlich am Ernst-Thälmann-Ring zwischen Kreuzung Werner-Seelenbinder-Straße sowie Glockenhofcenter beginnen. Vorm Sommer ist mit einem Baustart aber nicht zu rechnen. Momentan wird die Ausschreibung vorbereitet. Bis Ende 2022 muss alles fertiggestellt sein.

Die Gesamtinvestitionssumme liegt bei 1,8 Millionen Euro, worin der Eigenanteil der Stadt steckt. Der Löwenanteil von 1,3 Millionen Euro kommt aus dem Topf der EU-Regionalförderung. Apolda profitiere noch von der alten, höheren Förderquote, erklärt Bauchef Stefan Städtler.

Städtler bestätigt: Die Leuchten sind bestellt, die Lieferung steht noch aus. Als Zwischenlager ist der Bauhof vorgesehen. Immerhin sollen etwas über 300 alte Straßenlampen ersetzt werden. Dadurch will die Stadt die Energiekosten spürbar senken. Das Potenzial soll bei rund 20.000 Euro pro Jahr liegen.

Weil auch rund zehn Kilometer Elektrokabel neu verlegt werden, ist mit Tiefbauarbeiten an den Wegen und halbseitigen Sperrungen von Straßen zu rechnen. Der Aufwand ist am Ernst-Thälmann-Ring sowie in der Leutloffstraße am höchsten. Dort müssen Verkabelung, Masten, Leuchten und Verteiler erneuert werden.

Etwas geringer fällt der Aufwand voraussichtlich in der Christian-Zimmermann-Straße sowie der Werner-Seelenbinder-Straße aus. Ebenso dürfte es im Birkenwäldchen, an der Buttstädter Straße und in der Frankestraße sein.