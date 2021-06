Schwer verletzte Mopedfahrerin in Apolda - Katzen-Ausweichmanöver

Apolda Das sind die Polizeimeldungen für Apolda und Umland

Katze ausgewichen und gegen Auto gefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es diesen Montag gegen 06:10 Uhr in Apolda auf der Hermstedter Straße. Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Hermstedter Straße in Richtung Carolinenstraße, als plötzlich eine Katze auf die Straße lief. Als die Fahrerin dieser auswich, kam sie zu weit nach links und streifte mit ihrer vorderen linken Stoßstange einen geparkten Pkw Opel. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von jeweils 500 Euro.

Vermutete Manipulationen am Unfall-Moped

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person kam es am Montagabend gegen 18:25 Uhr in der Buttstädter Straße in Apolda. Die Fahrerin eines Pkw Honda befuhr die Buttstädter Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf das Gelände einer Werkstatt abzubiegen. Eine hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Mopedfahrerin bemerkte dies zu spät und beabsichtigte links an dem Fahrzeug vorbei zu fahren.

Dabei kam es zur Kollision und die Mopedfahrerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum verbracht. Am Moped entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro, am Pkw in Höhe von 2000 Euro. Aufgrund vermuteter Manipulation am Moped wurde dies sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen