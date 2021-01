Sechs Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Mit Stand vom Dienstag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 6 Corona-Neuerkrankungen. Innerhalb von sieben Tagen gab es 185 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 225,2. Aktivkrank sind 494. Verstorben sind bisher 25 Bürger, 10 befinden sich in stationärer Behandlung. 161 sind in Quarantäne, 33 Reiserückkehrer in Absonderung. Bisher wurden 1859 Fälle registriert. 1340 Personen gelten als genesen.

69 Orte im Kreisgebiet sind momentan durch Corona betroffen. Die meisten Fälle gibt es in Apolda mit 67. Es folgen Bad Berka (59), Blankenhain (48), Bad Sulza (36) sowie Kranichfeld ebenfalls mit 36.