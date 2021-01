Sonnendorf: Eisheilige setzen Thüringer Winzern arg zu

Sonnendorf. Das Weinjahr 2020 war vor allem für die Winzer an Saale und Unstrut keines auf das sie gerne zurückblicken. Denn nachdem viele Weinreben noch durch die Trockenheit der vergangenen Sommer geschädigt waren, brachte vor allem der späte Frost im Mai Ernteausfälle bis zu 60 Prozent mit sich. Für Winzer Andreas Clauß vom Thüringer Weingut in Sonnendorf bei Bad Sulza ist das vor allem mit Blick auf die Wirtschaftslage des Unternehmens ein schmerzlicher Verlust. Denn während die Einnahmen ausbleiben, muss die Arbeit im Weingut trotzdem weitergehen. „Wir müssen aktuell das neue Weinjahr 2021 vorbereiten und beispielsweise Pflegemaßnahmen im Weinberg erledigen. Dafür braucht es Mitarbeiter, die wir auch bezahlen müssen können“, erklärt Clauß die Notlage.



Erschwerend hinzu kommt, dass mit dem Lockdown nun auch der Absatz in der Gastronomie komplett weggebrochen sei. Und auch das Online-Geschäft laufe nur schleppend an, heißt es aus Sonnendorf.

Um die wirtschaftlichen Verluste ein wenig auszugleichen, hat Clauß deshalb Weine aus Rheinland-Pfalz zugekauft und vertreibt diese unter einer eigenen Handelsmarke „Weinhaus - Andreas Clauß“. Dabei betont der gebürtige Schwabe, dass diese Weine nicht als Thüringer Erzeugnis von Saale-Unstrut zu verstehen sind. Hier wird klar abgegrenzt und dies auch auf dem Etikett entsprechend erklärt. Drei verschiedene Sorten hat er im Angebot. Neben einem Weiß- und einem Roséwein mischt sich ins Trio auch ein roter Tropfen.



Augenzwinkernd hat man den drei Weinen, die trotz allem die Handschrift von Andreas Clauß in Geschmack, Qualität und dem Feinschliff tragen, die Namen der Eisheiligen gegeben, die im Mai 2020 für den enormen Ernteausfall gesorgt hatten. Als Sophia (weiß), Pankratius (rose) und Bonifatius (rot) stehen sie seit Kurzem in den Regalen der Handelsketten in der Region.

Der Zukauf der Weine aus Rheinland-Pfalz lief über einen ehemaligen Schulfreund von Andreas Clauß, der den Kontakt zu den Weingütern im dortigen Anbaugebiet geknüpft hatte. Während eine erste kleinere Partie bereits abgefüllt wurde, sollen in den kommenden Wochen weitere und größere Folgen. Gleichwohl der Verkauf nicht den Verluste des letzten Jahres ausgleichen wird und nur als Notmaßnahme verstanden sein soll, kann somit gleichzeitig der heiß umkämpfte Platz in den Regalen der Supermärkte für die eigenen Weine, die ab Mai wieder in den Handel kommen, gesichert werden, erklärt Clauß.