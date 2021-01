Sportlerehrung im Kreis Weimarer Land unter neuen Bedingungen mehr in die Breite tragen

Eine Sportlergala wie in den Vorjahren wird es wegen Corona 2021 nicht geben können. Dennoch sollen das ehrenamtliche Engagement im Sport und ebenso die großartigen sportlichen Leistungen auch im neuen Jahr gewürdigt werden, sagte Hans-Jürgen Häfner im Gespräch mit unserer Zeitung. Angesichts der besonderen Gesamtsituation und geänderter Voraussetzungen müsste man eben neue Wege beschreiten.

Denn es stünde ja außer Frage, betont der Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Weimarer Land, dass die Sportvereine 2020 vielfach Anstrengungen unternommen haben, um die Vereine funktionsfähig und die Mitglieder zusammen zu halten. Selbst wenn 2020 sportliche Vergleiche stattfanden, seien die ja unter gänzlich anderen Bedingungen durchgeführt worden. Dabei sei auch durch die Sportler, Trainer und Funktionäre Neuland beschritten worden.

Vereine brechen Isolationen auf und leisten Integrationsarbeit

Häfner erinnert an die zu erarbeitenden Hygienekonzepte, eben den zusätzlichen Aufwand. Das müsste einfach anerkannt, ja gewürdigt werden, weil die Sportvereine beziehungsweise das Vereinsleben eben eine wesentliche Komponente des gesellschaftlichen Miteinanders darstellen würden. Der KSB habe im vergangenen Jahr auf seiner Plattform konkrete Unterstützung angeboten, den Vereinen quasi Leitfäden an die Hand geben.

Und: Der organisierte Sport sei eben keineswegs bloßer Selbstzweck. Vielmehr leisteten die Vereine auch Integrationsarbeit, verweist Häfner auf ein weiteres Feld.

Zudem komme den Sportvereinen dahingehend eine wichtige Funktion zu, als sie in der Lage seien, durch Corona bedingte Isolationen aufzubrechen. Solange die Kontaktbeschränkungen gelten, könnte das etwa über eine verstärkte Nutzung neuer Medien passieren, so der KSB-Vorsitzende. Auch an dieser Stelle könne der KSB helfen. Dem Ganzen zu Gute komme auch die gute Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtszentrum.

Mit Blick auf die Ehrung in neuer Form stünde man bereits sowohl mit den Förderern des Sports als auch mit den Vereinen im Kontakt. So sollen gemeinsam sinnvolle Alternativen einer Würdigung ausgelotet werden. Dass es eine Ehrung für die Aktiven in 2020 geben muss, darüber sei sich der KSB-Vorstand jedenfalls längst einig, so Häfner.

So schwebe ihm als Idee vor, die Ehrungen in dezentraler Form und damit mit einem stärkeren Blick „auf die Regionen“ innerhalb des Weimarer Lands vorzunehmen; und zwar in verschiedenen Kategorien. So könnten trotz abgebrochener Ligen Mannschaftsleistungen geehrt werden.

Auch Einzelsportler kämen zu einer Würdigung, gerade weil die Bedingungen 2020 völlig andere gewesen sind.

Zudem könnte man Trainer und Organisatoren öffentlich ehren. Kurzum solche Leute, die den Laden quasi am Laufen halten – in vielen Orten.

Bei all dem sei es das Hauptziel, die Sportvereinslandschaft 2021 zu bewahren. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Corona uns alle wohl noch recht lange begleiten wird, so Häfner.

Im Januar jedenfalls sollen die ersten Vorschläge für Ehrungen gesichtet werden. Würdigungen könnten dann zum Frühjahr hin ins Auge gefasst werden.

Und dann wird der KSB-Vorsitzende nochmal grundsätzlich: Seit einigen Jahren sei zu erkennen, dass die Nachwuchsgewinnung schwieriger wird. Das hänge in gewisser Weise auch mit der Bindung an die Heimat zusammen. Wenn junge Leute nach der Schule hier nämlich keinen passenden Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen, werden sie höchstwahrscheinlich wegziehen. – Und womöglich nie zurückkehren. Gäbe es da aber eben einen Verein, an dem ihr Herz hängt, sei das möglicherweise etwas anderes. Deshalb stünde es im gemeinsamen Interesse von Firmen, Sportvereinen, Schulen und auch Kommunen, Jugendliche in der Region zu halten. Die Sportvereine und der KSB seien bereit, ihren Teil beizutragen, damit das gelingt, versichert Hans-Jürgen Häfner.