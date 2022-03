Traktor bleibt in Pfiffelbach an Telefonkabeln hängen: Masten brechen um

Pfiffelbach. Am Donnerstag wurden Holzmasten und Laternen beschädigt, als ein Traktor an Telefonkabeln hängen blieb.

Am Donnerstag ist es in Pfiffelbach zu einem Unfall mit einem Telefonmasten gekommen. Gegen 8.45 Uhr war ein 21jähriger Traktor-Fahrer auf der Weimarer Straße in Richtung der Kreuzung Apoldaer Straße unterwegs. Plötzlich blieb der Traktor mit dem Gruber in Höhe des Gemeinschaftshauses an Telefonkabeln hängen.

Infolgedessen brachen die Masten auf beiden Straßenseiten und in einem Umkreis von 100 m wurden mehrere Kabel runtergerissen. Ein Kabel bog dadurch laut Polizei einen Lichtmast um. Es wurde niemand verletzt.

Der Schaden an den beiden Holzmasten und den Telefonkabeln beträgt allerdings etwa 8000 Euro. An der Laterne ist ein Schaden von ungefähr 200 Euro entstanden. Der Traktor blieb schadensfrei.