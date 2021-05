Trickbetrüger am Telefon – Fahrverbot und weitere Verstöße bei Messungen in Apoldaer 30er-Zone

Apolda. Mit verschiedenen Maschen versuchen derzeit erneut Trickbetrüger in Apolda an Geld zu kommen. Zudem führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch, der Spitzenreiter war mehr als doppelt so schnell unterwegs.

Mit einem Enkeltrick wollte ein Unbekannter am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in Apolda erbeuten. Wie die Polizei mitteilt, rief der Mann auf dem Festnetz einer Frau an und gab sich als ihr Neffe aus, der nach einem Verkehrsunfall dringend Geld für ein neues Auto von ihr brauche. Die Frau erkannte den Betrug und meldete es der Polizei.

Ein weiterer Versuch Geld durch Trickbetrug zu erlangen kam ebenfalls am Mittwoch zur Anzeige. Eine Frau teilte mit, dass sie bereits am 14. April einen Anruf von einer männlichen Person erhalten hatte, die 20.000 Euro von ihr erbeuten wollte, worauf sie allerdings nicht einging. Am Mittwoch erhielt die Frau erneut einen Anruf auf dem Festnetz. Dabei erkannte sie die Stimme von vor vier Wochen wieder und beendete das Gespräch sofort.

In Niedertrebra kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem weiteren versuchten Trickbetrug. Auch hier ging ein Anruf bei einer Frau auf dem Festnetz ein. Es wurde ein Gewinn in Höhe von 28.500 Euro in Aussicht gestellt. Es sollte lediglich eine Gebühr von 1000 Euro in Form von zwei Google-Play-Karten von jeweils 500 Euro gezahlt werden, so die Polizei. Als die Frau mitteilte, keine 1000 Euro zu haben, wurde das Gespräch von dem Unbekannten beendet.

Verstöße und Fahrverbot nach Tempomessungen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle sind am Mittwoch zwischen 13 und 19.30 Uhr in der Stobraer Straße in Apolda insgesamt 49 Verstöße festgestellt worden. Laut Polizei lagen 43 Beanstandungen im Bereich eines Verwarngeldes, fünf im Bußgeldbereich und ein Fahrverbot wurde erteilt.

Von den 276 gemessenen Fahrzeugen in der 30er-Zone erreichte der Spitzenreiter einen Wert von 66 km/h.

