Überraschung für Senioren und Mitarbeiter von Bad Sulzaer Pflegeheim

Überraschung für DRK-Seniorenheim in Bad Sulza: Dirk Schütze, Christine Eggert und Heimleiter, Tino Steinfatt sowie Pflegedienstleitung Sabine Seidel (von links)

Eine besondere Überraschung gab es diese Woche für die Bewohner und Mitarbeiter des DRK-Seniorenpflegeheims in Bad Sulza. Gemeinsam und jeweils stellvertretend für den SPD-Ortsverein Unteres Ilmtal sowie die Basisorganisation Bad Sulza der Linken übergaben Dirk Schütze und Christine Eggert mehrere Präsente.

Für jede der sechs Stationen im Heim hatten die Kommunalpolitiker je ein Adventsgesteck besorgt sowie insgesamt neun Stollen – einen für die Bewohner jeder Station sowie einen für jeden Aufenthaltsbereich der Mitarbeiter im Haus.

Die Aktion war nicht nur als Aufmerksamkeit für die Bewohner und Mitarbeiter gedacht, welche in Zeiten der Pandemie unter erschwerten Bedingungen den Pflegealltag meistern müssen. Nebenbei sollten so auch die Bäckerei und der Blumenladen im Zentrum der Unterstützung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfahren, erklärt SPD-Politiker Dirk Schütze.

Außerdem gab es auch einen Überraschungsbesuch auf der DRK-Rettungswache in Bad Sulza. Auch hier wurden kleine Aufmerksamkeiten im Namen der SPD- sowie der Linken-Ortsgruppe übergeben.