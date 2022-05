Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Apolda auf

Apolda. Nach der Sprengung des Automaten, stahlen die Täter Wertgegenstände und flohen.

Am Montag wurde gegen 02.30 Uhr in der Stobraer Straße in Apolda ein Zigarettenautomat gesprengt. Vermutlich legten die unbekannten Täter laut Polizei Feuerwerkskörper in das Ausgabefach des Automaten. Der Automat wurde aufgesprengt und Zigaretten und Münzgeld fielen heraus.

Die unbekannten Täter stahlen das Diebesgut in unbekannter Höhe und flohen. Hierbei wurden sie von Zeugen aus größerer Entfernung beobachtet, konnten jedoch noch nicht gestellt werden.

Zeugen sollen sich unter der Tel. 03644/541-0 bei der Polizei melden.

