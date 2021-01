Utenbach: Vollsperrung bleibt

Witterungsbedingt passiert auf der Baustelle in Utenbach derzeit nichts.

Utenbach. Obwohl auf der Baustelle im Apoldaer Ortsteil Utenbach derzeit die Arbeiten witterungsbedingt ruhen, wird es die geplante Teilöffnung für den rollenden Verkehr nun doch nicht geben. Auf Nachfrage beim zuständigen Landesamt für Bau- und Verkehr, das die Maßnahme verantwortet, sei daran die Bauverzögerung im Herbst Schuld. Demnach konnte man den Zeitverlust bis dato nicht aufholen. Aktuell liegen die Abrissarbeiten an den beiden Brückenbauwerken und einer Stützmauer, die jeweils bis Ende November saniert sein sollen, in den letzten Zügen. Zudem seien die Kanalbauarbeiten und die Arbeiten an den Versorgungsträgern bereits abgeschlossen. Sollten die Temperaturen wieder dauerhaft übe fünf Grad steigen, werden die Arbeiten wieder aufgenommen.