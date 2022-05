Vorfahrt missachtet: Zwei Autos kollidieren in Apolda

Apolda. Eine 83-jährige Frau übersah beim Abbiegen ein anderes Auto. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Am Montag kam es gegen 9.50 Uhr in Apolda zu einem Unfall. Beim Abbiegen übersah eine 83-jährige Fahrerin auf dem Parkplatz in der Bernard-Prager-ein anderes Auto.

Es kam daraufhin laut Polizei zur Kollision beider Wagen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

