Ein Mitarbeiter der Firma Nissa Fußbodenbau verteilt hier im Dezember in der Apoldaer Kindertagesstätte Moorentaler Spatzen den Estrich. Inzwischen geht die Trockungsphase zuende.

Apolda Beim Kita-Neubau in Apolda trocknet derzeit der Estrich. Der Gasanschluss soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Weitere Gewerke erhalten Aufträge für Kita-Neubau in Apolda

Apolda. Zeitlich im Rahmen liege derzeit der Neubau des Apoldaer Kinderartens im Moorental. Das versicherte Apoldas Bauchef Stefan Städtler auf Nachfrage.

Noch vorm Jahreswechsel waren die Estrichleger mit ihrer Arbeit fertig geworden. Nun läuft die Trocknungsphase. Während der Festtage beziehungsweise über Neujahr war regelmäßig gelüftet worden, um die Raumfeuchtigkeit wenigstens ein wenig zu senken. Zudem wurden Heizlüfter aufgestellt, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

Voraussichtlich in der kommenden Woche soll der Gasanschluss durch die Energieversorgung Apolda erfolgen.

Zudem werde dann auch die Fußbodenheizung erstmals in Betrieb genommen, was die Trocknung weiter beschleunigen werde, so Städtler. Der Trocknungsprozess werde regelmäßig überwacht, wozu Feuchtemessungen erfolgen.

Noch im Januar sollen weitere Arbeiten an Firmen vergeben werden; so beispielsweise der Einbau der Innentüren, die Verlegung der Fliesen als auch Fußboden- sowie Malerarbeiten.