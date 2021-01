Wenig Hoffnung der Veranstaltungsbranche für 2021 und den Apoldaer Musiksommer

„Wir gehen intern davon aus, dass vor Ende des Jahres keine Normalität bestehen wird – also keine größeren Tanzveranstaltungen oder Konzerte“, sagt der Apoldaer Veranstaltungsmanager Christian Ebert. Dass der Apoldaer Musiksommer dieses Jahr stattfinden wird, hält er zumindest nicht für sehr wahrscheinlich. Das de-facto-Verbot von Veranstaltungen habe auch die Kirmesvereine in Deckung gebracht.

„Veranstaltungen gibt es aktuell so gut wie gar nicht. Die weiteren Planungen sind ganz, ganz dünn – weil alle unsicher sind“, fasst der Apoldaer die allgemeine Situation der Branche zusammen. „Wir wissen ja auch nicht wie lange die Beschränkungen noch gehen. Und selbst wenn irgendwann gelockert wird, müssen wir davon ausgehen, dass wir die letzten sind, bei denen das ankommt“, erklärt Christian Ebert die schwierige Situation.

Vor Ende des Jahres nicht über Normalität nachdenken

Was bedeutet das für Großveranstaltungen wie den Apoldaer Musiksommer? „Das ist eine gute Frage. Ich befürchte – und kann nur mutmaßen –, dass solche Dinge schwer in der Umsetzung werden. Also zumindest in einem wirtschaftlich ertragbaren Rahmen, wenn dabei Hygienevorgaben einzuhalten wären“, antwortet Christian Ebert.

Bei einem Konzert mit vielen Tausend Leuten wie bei Sarah Connor, welches Anfang Juli dieses Jahres nachgeholt werden soll, müsse man sich nur den Aufwand vorstellen, wenn dann wieder alle einige Meter Abstand zueinander haben müssten, während des Konzerts. „Wir befürchten, dass wir vor Ende des Jahres gar nicht erst darüber nachdenken brauchen, ob Normalität einkehren wird.“

Jobben im Büro oder als Sozialarbeiter

Als DJ oder Veranstaltungsmanager arbeitet er schon etliche Monate nicht mehr. Zwar ist er weiter als Selbstständiger unterwegs, aber arbeitet aktuell auf Honorarbasis und stundenweise entweder im Büro eines Bagger- und Fuhrunternehmens oder im Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda. „Ich bin ja eigentlich ausgebildeter Sozialarbeiter“, so Christian Ebert.

So wie ihm wird es vielen in der Branche gehen, die sich hauptberuflich über den Veranstaltungssektor finanziert haben, der – hoffentlich temporäre – Jobwechsel wird früher oder später unausweichlich. „Es hilft ja nichts. Man muss ja irgendwie überleben und die monatlichen Fixkosten decken“, so Christian Ebert.

Situation schwer aus finanzieller und menschlicher Sicht

Die aktuelle Situation mache viele wütend und das dann auch zu Recht, findet Christian Ebert. Er könne noch von Glück reden, dass er als Alleinunternehmer keine Personalkosten zu decken habe und keine Hallen, Gebäude oder Clubs zu unterhalten habe. Für die kleineren Vereine werde es schwer, aber besonders die mittelgroßen und großen Veranstalter würden es am schwersten haben, ihre laufenden Kosten zu decken, sagt Christian Ebert mit Blick auf Clubs in Jena: „Da schwebt das rote Licht ganz stark darüber.“

Abgesehen vom Finanziellen laste die Situation aber auch auf jedem Einzelnen: „Es fehlt einfach alles. Es fehlt das Weggehen, das Auflegen, die Musik, die Leute zum Tanzen bringt, dass man als Musiker merkt, wie die Menschen Spaß daran haben – doch da müssen wir jetzt einfach durch.“ Livestreams im Internet seien auf Dauer jedenfalls kein Ersatz, um als Künstler aufzutreten. „Da hat man auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen. Das ist eher ein nettes Gimmick, um zu zeigen, dass es dich noch gibt“, meint Christian Ebert.

Egal wie sich die Politik dieser Tage wegen der Verlängerung des Lockdowns entscheide: „Für unsere Branche besteht quasi der Lockdown sowieso noch fort. Wir müssen jetzt einfach weiter durchhalten und gucken, dass wir alle, sobald es wieder erlaubt ist, wieder starten.“

Hintergrund: Christian Ebert ist DJ und Veranstaltungsplaner. Er gründete gemeinsam mit DJ und Veranstaltungstechniker Christopher Thyrolf „Apolda tanzt“. Die Veranstaltungsprofis aus der Region bescherten Anfang 2019 der Apoldaer Stadthalle einen rekordwürdigen Besucheransturm. Etwa 1100 Besucher zählte das Tanzevent, bei dem das bekannte DJ-Duo „Gestört aber Geil“ den Headliner bildete.