Wohnungsgesellschaft Apolda vergibt viele Aufträge in die Region

Apolda. Nach wie vor gehört die Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA) in Apolda zu den Unternehmen, die recht viele Aufträge in die Stadt beziehungswiese die Region vergeben. So wurden nach Auskunft von Geschäftsführer Sören Rost 2020 rund 4000 Aufträge bei Firmen ausgelöst. In den Bestandserhalt der etwa 2500 WGA-eigenen Wohnungen wurden etwa 1,7 Millionen investiert.

Neben den eigenen Wohnungen verwaltet das städtische Unternehmen zunehmend auch fremde Wohnungen. Inzwischen liegt die WGA dabei bei zirka 1200 Einheiten, die Dritten gehören. Und: Die Anzahl der Fremdverwaltungen werde weiter zunehmen, prognostiziert Rost.

Mit Blick aufs nächste Jahr kündigte er an, dass die Kommunikation mit den Mietern weiter ausgebaut werden soll. Dieses werde unter anderem durch die Vergabe von Logins geschehen, über die Mieter die sie betreffenden Angelegenheiten via Internetseite noch schneller erledigen können.

Auch das Thema CO2-Steuer – bezogen auf die Emission von Kohlendioxid - treibt den WGA-Chef um. Die Steuer wird ab dem kommenden Jahr auf fossile Brennstoffe, also auch auf Heizöl und Gas erhoben und steigt in den kommenden Jahren sukzessive. Das habe dann grundsätzlich steigende Nebenkosten zur Folge. Eigens zum Thema möchte die WGA ihren Mietern deshalb, wenn es Corona zulässt, Informationsveranstaltungen anbieten. Im Zusammenhang mit der neuen Steuer, werden im Unternehmen auch längst Überlegungen zu Nahwärmekonzepten angestellt, die, wenn sie auf nicht-fossile Brennstoffe setzen, eine Stabilität bei den Betriebskosten bewirken würden.

Abhängig von der Corona-Entwicklung möchte Rost 2021 möglichst auch den traditionellen Tanz in den Mai organisieren. Dieses zusammen mit den Partnerfirmen des kommunalen Verbundes. Letzterer wächst nach Rosts Ansicht nach und nach immer weiter zusammen, begreife sich zunehmend als Einheit.