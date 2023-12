BMW mit vier Personen überschlägt sich bei Ilmenau

Ilmenau. Bei einem Unfall mit einem vollbesetzten BMW sind am Dienstagabend bei Ilmenau vier Menschen verletzt worden. Zwei der Insassen hatten sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernt.

Bei einem Unfall in der Gehrener Straße in Ilmenau sind am Dienstagabend gegen 22 Uhr vier Menschen im Alter zwischen 25 und 44 Jahren verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war ein mit vier Personen besetzter BMW vor dem Abzweig zur B88 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Alle Personen konnten zunächst das Auto trotz ihrer Verletzungen verlassen. Zwei hätten sich nach dem Unfall zu Fuß entfernt, konnten aber von der Polizei aufgegriffen werden. Jetzt ermitteln die Beamten zur genauen Unfallursache, der Fahrtauglichkeit des Fahrers und den Beteiligten. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

