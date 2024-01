Unbekannte sind in Ilmenau in eine Lagerhalle eingebrochen (Symbolbild).

Zeugen gesucht Diebe in Lagerhalle in Ilmenau: Einbrecher machen Beute im sechsstelligen Bereich

Ilmenau Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Speditionsbetriebes in Ilmenau entsteht ein Beuteschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind gewaltsam in eine Lagerhalle eines Speditionsbetriebes in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau eingebrochen. Aus dem Gebäudeinneren wurden anschließend unter anderem Lkw-Reifen, Computertechnik sowie Quarzglas-Feuerschalen gestohlen.

Der Gesamtwert liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich, teilte die Polizei mit. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2023, 16 Uhr und dem 2. Januar, 8.50 Uhr, verübt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise werden unter der 03677-601124 (Bezugsnummer: 0001407/2024) entgegengenommen.

