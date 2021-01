Guten Morgen: Es weihnachtet noch sehr

Endlich ist es alle! Dieser Gedanke schoss mir durch den Kopf, als ich am Wochenende die letzten Süßigkeitenvorräte aus der Weihnachtszeit plünderte. Ich liebe ja Spekulatius, Lebkuchen und Co. Aber irgendwann ist auch mal gut mit diesen Kalorienbömbchen.

Zufrieden wusch ich ein Tellerchen ab und dann ein Schüsselchen. Um beides in einen sonst selten benutzten Schrank zu schieben.

Erfreulich war das, was ich dort entdeckte, allerdings nicht. Ich fand ein paar Spekulatius. Und Lebkuchen. Und Pralinen. Und gebrannte Mandeln. Das Weihnachtsfest ließ noch einmal grüßen.

Also geht es in Sachen Kalorienvernichtung bei mir daheim noch ein paar Wochen weiter. Wetten, dass bis dahin schon wieder die Osterhasen in den Supermarktregalen stehen? Ich glaube, die lasse ich diesmal aus.

Aber Sie wissen ja selber, wie das ist. Schokogetier kommt ganz von selbst herbeigehüpft. Erst in die gute Stube - und dann direkt auf die Hüfte.