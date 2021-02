Langewiesen In Langewiesen ging es erneut um die Öffnungszeiten des Servicebüros

Ortsteilrat in der Sitzung niedergebrüllt

Der Protest zu den von der Stadtverwaltung Ilmenau angeordneten neuen Öffnungszeiten des Servicebüros in Langewiesen im Rathaus flammte erneut auf. Zur Ortsteilratssitzung am Montag äußerte Horst Brandt (SPD) wiederholt heftige Kritik daran, dass Langewiesen am Mittwochvormittag keine Öffnungszeit bekommt, obwohl dort zum Markttag die meisten Leute unterwegs seien.