Ein Oldtimer verschwand aus einer Garage in Arnstadt. (Symbolbild)

Käfer verschwunden Unbekannte stehlen Oldtimer aus Garage in Arnstadt

Arnstadt Das Kult-Auto wurde in Arnstadt aus einer Garage gestohlen. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

In Arnstadt kam es zum Diebstahl eines Oldtimers. Wie die Polizei informierte, wurde ein VW Käfer in der Farbe Schwarz aus einer Garage in der Ohrdrufer Straße gestohlen.

Der Oldtimer aus dem Jahr 1983 verschwand in der ersten Dezemberhälfte und hat einen Wert von circa 11.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0331414/2023) zu melden.

