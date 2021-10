Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß im Ilm-Kreis

Stadtilm. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind im Ilm-Kreis zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Ilm-Kreis sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau hatte auf der Bundesstraße 90 bei Geilsdorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort stieß sie mit dem VW Mutlivan eines 58-Jährigen zusammen.

Die 34-jährige Ford-Fahrerin und der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weshalb die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte, blieb zunächst unklar. Die B90 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die beiden Autos mit Totalschaden wurden abgeschleppt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

