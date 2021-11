Auto gegen Schild und Baum geschleudert: Schwerverletzter im Kyffhäuserkreis in Klinik geflogen

Bad Frankenhausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Autofahrer in Bad Frankenhausen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Am Montag ist 50-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Bad Frankenhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Landstraße 1172 in Richtung Esperstedt aufgefahren. Kurze Zeit später habe er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam ins Schleudern und prallte anschließend gegen ein Verkehrsschild und einen Baum.

Durch den Aufprall zog sich der 50-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen