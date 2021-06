Fünfjähriger ertrinkt im Kyffhäuserkreis im heimischen Pool

Donndorf. In Donndorf im Kyffhäuserkreis ist ein fünfjähriges Kind im heimischen Pool verunglückt. Es verstarb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen wenig später im Krankenhaus.

Ein fünfjähriger Junge ist am Sonntagmittag in Donndorf (Kyffhäuserkreis) im heimischen Pool tödlich verunglückt. Laut Polizei entdeckte der Vater des Kindes den leblosen Körper am Mittag im Wasser.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers verstarb das Kind im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.

