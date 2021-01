Kinderarztpraxis in Heldrungen bald wieder besetzt

Heldrungen. Jetzt ist es offiziell: Ab 1. März 2021 wird Stefan Noll die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in Heldrungen übernehmen. Die Praxis ist Teil des KMG Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Thüringen. „Doktor Noll studierte Humanmedizin an der Freien Universität Berlin, ist Kinderarzt, Neuropädiater und Epileptologe“, so KMG-Sprecher Sascha Nenninger am Montag in einer Pressemitteilung. Noll, so heißt es darin weiter, sei gebürtiger Braunschweiger, verheiratet und habe drei Kinder. „Ich freue mich sehr darauf, die Tätigkeit von Dr. Tsokova-Mihova fortzusetzen und den Kindern in Heldrungen und Umgebung eine wohnortnahe kinderärztliche Versorgung zu ermöglichen“, wird Noll in der Mitteilung zitiert.

Rumyana Tsokova-Mihova hatte die Heldrunger Kinderarztpraxis zum Jahresende aus privaten Gründen verlassen. Schon Monate zuvor hatte das MVZ nach einer Nachfolge gesucht. Da die Heldrunger Kinderarztpraxis seit Jahresbeginn unbesetzt ist, müssen Eltern mit ihrem kranken Nachwuchs nach Bottendorf, Sondershausen/Greußen oder über die Kreis-, bzw. Landesgrenze nach Sömmerda oder Sachsen-Anhalt zum Kinderarzt fahren.

In der Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke wird die Ankündigung von der Wiederbesetzung der Praxis mit Erleichterung aufgenommen. „Wir haben lange darum gekämpft, immer wieder hatte sich der Termin für eine Neubesetzung verschoben“, sagte Hauptamtsleiter Karsten Lange.

Für Bad Frankenhausen, wo es derzeit ebenfalls keine kinderärztliche Versorgung gibt, hatte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) bereits Anfang Dezember kinderärztliche Sprechstunden angekündigt. Ab 1. April soll ein Kinderarzt leerstehende Praxisräume am Markt 9 übernehmen. Die Stadt unterstützt die Ansiedlung – sie übernimmt den Umbau der Räume und wird sich auch an den Mietkosten beteiligen.