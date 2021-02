Radfahrer tot auf Straße im Kyffhäuserkreis entdeckt

Nach dem Tod eines Radfahrers, der auf einer Straße lag, ermittelt die Polizei in Artern. Es werden Zeugen gesucht.

Ein toter Radfahrer ist am Freitagabend in Artern im nordthüringischen Kyffhäuserkreis auf der Straße "Sumpf" am Stadtrand entdeckt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den bereits nicht mehr ansprechbaren Mann gegen 20.20 Uhr gefunden. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen können.

Noch sei unklar, wie der Mann ums Leben gekommen ist. Weder ein Unfall noch ein medizinisches Problem könnten derzeit ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können.

