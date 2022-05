Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Unterpörlitzer Straße. (Symbolbild)

Auto in Ilmenau gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang auf ein privates Grundstück und machten sich mit einem roten Subaru davon. Der oder die Täter sind noch unbekannt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 18. Mai, 18 Uhr und gestern, 7 Uhr einen Pkw der Marke Subaru von einem beschrankten Grundstück in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau entwendet. Der oder die Unbekannten überwanden gewaltsam die Schranke und flüchteten mit dem roten Subaru. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Ilmenau Polizei unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0118656/2022) entgegen.