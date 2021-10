Auto steht in Gotha im Wasser

Zu dem mysteriösen Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen.

Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr erreichte die Gothaer Polizei die Meldung, dass ein Fahrzeug in einem Bach am Heutalsweg in Gotha steht. Die Polizisten stellten einen Opel fest, der im Wasser stand. Der Pkw wurde zunächst abgeschleppt. Warum der Opel im Bach stand, ist allerdings unbekannt. Nach derzeitigem Stand gelangten keine Betriebsstoffe in die Umwelt, die Untersuchungen zu den Hintergründen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0229766/2021) zu melden.