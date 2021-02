21-Jähriger bedroht und beklaut Teenager in Mühlhausen

Zwei Jugendliche hielten sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr in einem Supermarkt in der Karl-Marx-Straße auf, als ihnen ein 21-Jähriger drohte. Er entwendete ihnen schließlich ein Feuerzeug und eine Bluetooth-Box und ergriff die Flucht.

Wenig später gelang es den alarmierten Polizisten, den 21-Jährigen zu stellen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

