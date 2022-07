64-Jähriger bei Arbeitsunfall in Großengottern lebensbedrohlich verletzt

Großengottern Auf einer Höhe von sechs Metern ist am Montagabend in Großengottern eine Arbeitsplattform plötzlich umgekippt. Zwei Männer stürzten zu Boden.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagabend, gegen 20 Uhr, am Eingang eines Supermarktes in der Mühlhäuser Straße in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis).

Wie die Polizei mitteilte, führten zwei Männer im Alter von 23 und 64 Jahren mit Hilfe einer Hebebühne Reparaturarbeiten an einem Werbeschild durch. Auf einer Höhe von etwa sechs Metern sei die Arbeitsplattform aus bisher unbekannten Gründen plötzlich umgekippt. Beide Mitarbeiter stürzten zu Boden. Der 64-jährige Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Beide Verletzten kamen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Ein 23-jähriger Zeuge des Geschehens erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

