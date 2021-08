In Bad Langensalza kam ein 67-jähriger Motorradfahrer ins Rutschen. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. (Symbolbild)

67-Jähriger stürzt in Bad Langensalza mit Motorrad und verletzt sich schwer

Bad Langensalza. Das Motorrad des 67-Jährigen kam in einem Kreisel in Bad Langensalza ins Rutschen. Der Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall ein Motorradfahrer in Bad Langensalza schwer verletzt.

Der 67-jährige Fahrer befuhr einen Kreisel der Bundesstraße am Ortausgang von Bad Langensalza in Richtung Henningsleben. In dem Kreisel kam die Maschine ins Rutschen und zu Fall.

Wie die Polizei berichtete, verletzte sich der 67-Jährige so, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der anstehenden polizeilichen Ermittlungen.

